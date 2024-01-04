Білий дім: Армія РФ за два роки досі не засвоїла уроки війни

В адміністрації президента США прокоментували стан збройних сил Росії під час її загарбницької війни проти України.

Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

"Так званий розрекламований контрнаступ, який вони збиралися розпочати самостійно, насправді нічого не дав за останні тижні і місяці. Це армія, яка досі не засвоїла тих уроків, які, як ви думаєте, сучасна армія повинна була б засвоїти після двох років війни", – зазначив він.

За його словами, коли росіяни вступають в бій з українськими Збройними силами на землі, вони не мають великого успіху.

"Командування і контроль в російській армії все ще жахливі. Моральний дух, лідерство – абсолютно на нулі. Вони все ще сильно покладаються на повітряні удари, тому що у них є така можливість", – вказав Кірбі.

Водночас представник Білого дому назвав позитивним моментом для російського диктатора Владіміра Путін те, що він не повинен – на відміну від президента України Володимира Зеленського – відповідати перед російським народом за мобілізацію.

Також в адміністрації президента США не вважають, що президент РФ Владімір Путін готовий вести переговори про припинення загарбницької війни проти України попри окремі повідомлення в ЗМІ.

Раніше видання The New York Times стверджувало про нібито готовність російського президента Владіміра Путіна до укладання "перемир’я", якщо Київ і Захід визнають російськими незаконно окуповані території України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що РФ не зможе досягти своїх цілей в Україні попри її великі зусилля.