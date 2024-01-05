Госдеп: Украина выйдет из войны независимым и сильным государством

Государственный департамент США не считает, что текущий ход войны в Украине складывается в пользу России.

Как пишет "Европейская правда", об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

"На поле боя будут происходить события как в одну, так и в другую сторону, где каждая сторона будет приобретать или терять территорию. Но если взглянуть на конечную цель этой войны, то вполне очевидно, что Украина выйдет из нее независимым, сильным, с улучшенной экономикой и ориентированным на Запад государством", – отметил он.

В то же время, напомнил Миллер, РФ изначально хотела, чтобы Украина не просто ориентировалась на восток, а чтобы она была частью России.

"Я думаю, что люди часто забывают о реальных ставках в этой войне и о том, какой была настоящая цель Владимира Путина, а также чего Украина на самом деле достигла и чего она продолжает достигать. Помните, что Путин начал эту войну как войну за тотальное завоевание, где он хотел захватить Украину", – сказал Миллер.

Ранее в Белом доме заявили, что армия РФ за два года до сих пор не усвоила уроки захватнической войны против Украины.

Также в администрации президента США не считают, что президент РФ Владимир Путин готов вести переговоры о прекращении захватнической войны против Украины, несмотря на отдельные сообщения в СМИ.

Ранее издание The New York Times утверждало о якобы готовности российского президента Владимира Путина к заключению "перемирия", если Киев и Запад признают российскими незаконно оккупированные территории Украины.