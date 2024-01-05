Речник Повітряних сил не підтвердив, що Росія атакувала Україну ракетами від КНДР

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна поки не має інформації про використання Росією балістичних ракет, які передала Північна Корея.

Про це Ігнат заявив 5 січня в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє "Європейська правда".

"Ракета летить… балістика падає, на маленькі шматочки розлітається, і спробуй там встановити, чим вони вдарили. Точно, що балістика, а яка балістика, чия ракета – треба розбиратись. Поки що у нас даних немає про те, що використані такі (північнокорейські. – Ред.) ракети.

Заява була від Сполучених Штатів. Тому фахівці вивчатимуть уламки, тоді вже можна буде казати, чи є такий факт, чи немає. Поки що не можу цього підтвердити", – сказав Ігнат.

Напередодні у Білому домі заявили, що Сполучені Штати мають інформацію про те, що Північна Корея передала Росії певну партію балістичних ракет і пускових установок до них, які вже були застосовані для ударів по Україні.

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, 30 грудня 2023 року російські сили запустили принаймні одну північнокорейську балістичну ракету по Україні. "Вона, судячи з усього, влучила у відкрите поле в Запорізькій області", – зазначив Кірбі.

Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських посадовців повідомило, що Росія почала отримувати пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет з Північної Кореї.