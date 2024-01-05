Представитель Воздушных сил не подтвердил, что Россия атаковала Украину ракетами от КНДР

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украина пока не располагает информацией об использовании Россией баллистических ракет, которые передала Северная Корея.

Об этом Игнат заявил 5 января в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает "Европейская правда".

"Ракета летит... баллистика падает, на маленькие кусочки разлетается, и попробуй там установить, чем они ударили. Точно, что баллистика, а какая баллистика, чья ракета – надо разбираться. Пока у нас нет данных о том, что использованы такие (северокорейские. – Ред.) ракеты.

Заявление было от Соединенных Штатов. Поэтому специалисты будут изучать обломки, тогда уже можно будет говорить, есть ли такой факт или нет. Пока не могу этого подтвердить", – сказал Игнат.

Накануне в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты располагают информацией о том, что Северная Корея передала России определенную партию баллистических ракет и пусковых установок к ним, которые уже были применены для ударов по Украине.

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, 30 декабря 2023 года российские силы запустили по крайней мере одну северокорейскую баллистическую ракету по Украине. "Она, судя по всему, попала в открытое поле в Запорожской области", – отметил Кирби.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщило, что Россия начала получать пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет из Северной Кореи.