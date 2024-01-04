WSJ: США вважають, що Іран може поставити Росії балістичні ракети цієї весни

Росія активно планує придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану – поставка може відбутися цієї весни.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal, посилаючись на дані від американських посадовців, пише "Європейська правда".

"Сполучені Штати стурбовані тим, що російські переговори про придбання балістичних ракет малої дальності в Ірану активно просуваються", – заявив один з американських посадовців.

"Ми оцінюємо, що Росія має намір придбати ракетні системи в Ірану", – додав він.

Джерела видання допускають, що Іран може поставити необхідні Росії ракети цієї весни. Водночас посадовців США не вважають, що угода про закупівлю вже завершена.

Американські офіційні особи заявили, що бажання Москви придбати іранські ракети стало очевидним в середині грудня, коли російська делегація відвідала іранський полігон для ознайомлення з балістичними ракетами і пов'язаним з ними обладнанням.

Ракети росіянам представили Повітряно-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР), в тому числі ракети малої дальності Ababil.

Цей візит, який раніше не розголошувався, відбувся після вересневого візиту міністра оборони Росії Сергєя Шойгу до штаб-квартири Повітряно-космічних сил КВІР в Тегерані. За словами американських посадовців, під час цього візиту Шойгу оглянув виставку ракет Ababil та інших ракетних систем.

Він також зустрівся з генерал-майором Мохаммадом Багері, начальником штабу збройних сил Ірану, і похвалився, що російсько-іранські відносини виходять на новий рівень.

Іранські ракети стануть доповненням до нещодавніх придбань Росії, яка почала отримувати пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет з Північної Кореї, заявили посадовці США.

Нагадаємо, в грудні Росія та Іран підписали декларацію, у якій пообіцяли разом протидіяти західним санкціям.

А наприкінці листопада в Ірані заявили про фіналізацію угоди з Росією про постачання винищувачів Су-35, а також ударних вертольотів Мі-28 і навчально-бойових літаків Як-130 російського виробництва.