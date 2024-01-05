СМИ: Британия выведет из эксплуатации два военных корабля из-за нехватки моряков
Королевский военно-морской флот Великобритании выведет из эксплуатации два военных корабля из-за проблем с набором моряков.
Об этом стало известно изданию The Telegraph, сообщает "Европейская правда".
В частности, в этом году из эксплуатации выведут недавно отремонтированный HMS Westminster и HMS Argyll.
Экипажи этих кораблей будут направлены на работу в новый флот фрегатов типа 26, как только они будут введены в эксплуатацию.
Минобороны Великобритании сообщило, что к концу 2020-х годов на вооружение ВМС начнут поступать первые новые фрегаты типа 26. Всего планируется построить восемь таких кораблей.
Издание отмечает, что британские Вооруженные силы переживают значительный кризис с набором личного состава, а ВМС испытали катастрофическое падение потока новобранцев на службу.
Набор в ВМС и Королевскую морскую пехоту упал на 22,1% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в Королевские ВВС – почти на 17%, а в Сухопутные войска – почти на 15%.
"Нам придется забирать личный состав из одной части ВМС для того, чтобы перевести его в другую", – рассказал источник The Telegraph.
После вывода из эксплуатации корабли будут либо утилизированы, либо проданы союзникам.
Напомним, Великобритания в ноябре объявила, что отправляет в Персидский залив один из своих самых современных кораблей HMS Diamond для усиления своего присутствия в регионе. Эсминец осуществляет операции для обеспечения свободы судоходства, защиты торговых судов и безопасного торгового потока.
В декабре эсминец HMS Diamond Королевских морских сил Великобритании, который находится в районе Красного моря на фоне напряженности на Ближнем Востоке, сбил, вероятно, ударный беспилотник.