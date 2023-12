Британський есмінець збив у Червоному морі, ймовірно, ударний безпілотник

Есмінець HMS Diamond Королівських морських сил Великої Британії, який перебуває в районі Червоного моря на тлі напруженості на Близькому Сході, у ніч проти суботи збив, імовірно, ударний безпілотник.

Про це в суботу повідомив британський міністр оборони Грант Шаппс у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

За словами Шаппса, об’єкт, який міг бути ударним дроном, був націлений на торговельне судно в Червоному морі.

"Була випущена одна ракета Sea Viper, яка успішно знищила ціль",– додав він, наголосивши, що "серія останніх незаконних атак становить пряму загрозу міжнародній торгівлі та морській безпеці в Червоному морі".

"Велика Британія залишається відданою справі відбиття цих нападів для захисту вільного потоку світової торгівлі", – підсумував урядовець.

HMS Diamond has shot down a suspected attack drone targeting merchant shipping in the Red Sea – destroying the target with a Sea Viper missile. pic.twitter.com/x68zX4WtWi