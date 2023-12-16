Британський есмінець збив у Червоному морі, ймовірно, ударний безпілотник

Есмінець HMS Diamond Королівських морських сил Великої Британії, який перебуває в районі Червоного моря на тлі напруженості на Близькому Сході, у ніч проти суботи збив, імовірно, ударний безпілотник.

Про це в суботу повідомив британський міністр оборони Грант Шаппс у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

За словами Шаппса, об’єкт, який міг бути ударним дроном, був націлений на торговельне судно в Червоному морі.

"Була випущена одна ракета Sea Viper, яка успішно знищила ціль",– додав він, наголосивши, що "серія останніх незаконних атак становить пряму загрозу міжнародній торгівлі та морській безпеці в Червоному морі".

"Велика Британія залишається відданою справі відбиття цих нападів для захисту вільного потоку світової торгівлі", – підсумував урядовець.

HMS Diamond has shot down a suspected attack drone targeting merchant shipping in the Red Sea – destroying the target with a Sea Viper missile. pic.twitter.com/x68zX4WtWi — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 16, 2023

Британія у листопаді оголосила, що відправляє до Перської затоки один зі своїх найсучасніших кораблів HMS Diamond для посилення своєї присутності в регіоні. Есмінець здійснює операції для забезпечення свободи судноплавства, захисту торгових суден і безпечного торговельного потоку.

Розгортання есмінця відбулося після початку конфлікту між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС та захоплення ізраїльського вантажного судна в Червоному морі єменськими повстанцями-хуситами.

Хусити підтримали ХАМАС і пообіцяли атакувати будь-які судна, що прямують до ізраїльських портів.

На цьому тлі дві найбільші судноплавні компанії світу – Maersk і Hapag-Lloyd – напередодні заявили, що призупиняють прохід через Баб-ель-Мандебську протоку в Червоному морі, важливу для світової торгівлі.