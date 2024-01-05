У Шотландії кажуть про відсутність коштів для розміщення біженців з України

Місцеві ради низки шотландських міст не отримали 10 мільйонів фунтів стерлінгів для фінансування роботи готелів, у яких розмістили біженців з України, через що тих можуть змусити шукати інше житло.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації місцевого видання The Scotsman.

Минулого року шотландський уряд виділив місцевій владі кошти, аби допомогти організувати тимчасове житло тим, хто тікає від війни в Україні. Тепер же це фінансування він виділити відмовився через труднощі з пошуком додаткових коштів.

Конвенція місцевих органів влади Шотландії (COSLA) ще у жовтні зверталась до уряду в Единбурзі, висловивши стурбованість відсутністю фінансування на 2024 рік.

Міністерка соціальної справедливості Шотландії Ширлі-Енн Сомервіль тоді відповіла, що формування регіонального бюджету було "надзвичайно складним" і потребувало "важких рішень".

Тепер влади шотландських міст укотре попереджають про загрозу виселення біженців з України, а опозиційні політики критикують регіональний уряд. Заступниця голови міськради Единбурга Менді Вотт заявила, що такий крок спричинить "непередбачені наслідки" та збільшить рівень бездомності в місті.

"Після всього, що ми спільно зробили, щоб підтримати тисячі людей, які так багато постраждали, ми шоковані цим рішенням, яке впливає на сім’ї, які починають нове життя тут, у Шотландії", – сказала вона.

А лідер шотландських ліберал-демократів Алекс Коул-Гамільтон, який прийняв українця на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, заявив, що Шотландській національній партії, яка перебуває при владі, "тепер байдуже до українських біженців".

Очікується, що представники COSLA наступного тижня проведуть зустріч із міністеркою соціальної справедливості Шотландії для пошуку шляхів вирішення ситуації.

Станом на листопад 2023 року через схему "суперспонсорства" до Шотландії прибули 17463 біженці з України. Більшість із них через відсутність альтернатив розмістили в готелях і на круїзних лайнерах.