В Шотландии говорят об отсутствии средств для размещения беженцев из Украины

Местные советы ряда шотландских городов не получили 10 миллионов фунтов стерлингов для финансирования работы отелей, в которых разместили беженцев из Украины, из-за чего тех могут заставить искать другое жилье.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации местного издания The Scotsman.

В прошлом году шотландское правительство выделило местным властям средства, чтобы помочь организовать временное жилье убегающим от войны в Украине. Теперь же это финансирование он выделить отказался из-за затруднений с поиском дополнительных средств.

Конвенция местных органов власти Шотландии (COSLA) еще в октябре обращалась к правительству в Эдинбурге, выразив обеспокоенность отсутствием финансирования на 2024 год.

Министерша социальной справедливости Шотландии Ширли-Энн Сомервиль тогда ответила, что формирование регионального бюджета было "чрезвычайно сложным" и требовало "трудных решений".

Теперь власти шотландских городов предупреждают об угрозе выселения беженцев из Украины, а оппозиционные политики критикуют региональное правительство. Заместитель председателя горсовета Эдинбурга Менди Уотт заявила, что такой шаг повлечет за собой "непредвиденные последствия" и увеличит уровень бездомности в городе.

"После всего, что мы совместно сделали, чтобы поддержать тысячи людей, которые так много пострадали, мы шокированы этим решением, которое влияет на семьи, начинающие новую жизнь здесь, в Шотландии", – сказала она.

А лидер шотландских либерал-демократов Алекс Коул-Гамильтон, принявший украинца в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, заявил, что находящаяся у власти Шотландской национальной партии "теперь безразлично к украинским беженцам".

Ожидается, что представители COSLA на следующей неделе проведут встречу с министершей социальной справедливости Шотландии для поиска путей разрешения ситуации.

По состоянию на ноябрь 2023 года по схеме "суперспонсорства" в Шотландию прибыли 17463 беженца из Украины. Большинство из них из-за отсутствия альтернатив разместили в отелях и на круизных лайнерах.