Українських біженців у Шотландії до кінця березня переселять з одного з круїзних лайнерів

Влада Шотландії в п’ятницю підтвердила наміри переселити менш як 50 українських біженців, що залишаються на борту круїзного лайнера MS Ambition у Глазго, до домівок у місті та сусідніх населених пунктах, до 31 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на місцеве видання Glasgow Live.

Членам Інтеграційної ради Глазго, яка керує службами охорони здоров'я та соціального забезпечення, повідомили, що в четвер на судні MS Ambition залишалося лише 57 біженців з України, а пізніше речник ради заявив, що число знизилось до 48.

"Більшість людей, які були розміщені на кораблі, були розселені в сусідніх населених пунктах (із Глазго – ред.). Деяким, хто проживає трохи далі, ми допомогли визначити пріоритетність людей, яким потрібно було б залишитися в Глазго через складність ситуації або вразливість", – зазначила Сюзанна Міллар, керівниця партнерства з охорони здоров'я та соціальної допомоги Глазго.

Частина українських біженців оселяться в приймаючих сім'ях (host families), деякі знайшли власне житло, решта – повернулись в Україну.

За словами Міллер, для решти українців на MS Ambition уже знайшли житло, тому влада Глазго "буде працювати над тим, щоб успішно вивести круїзний лайнер з експлуатації, адже ніхто не хотів би опинитися в такій ситуації".

Лайнер MS Ambition для українських біженців було підготовлено у вересні 2022 року. Відтоді на ньому розмістили близько 1170 людей, зокрема 420 дітей. Контракт із власниками лайнера закінчується 31 березня, після чого судно покине Глазго.

Водночас в Единбурзі перебуває інший круїзний лайнер для біженців з України – MS Victoria. Він продовжить слугувати домівкою для понад 1600 українців щонайменше до червня 2023 року, бо поки там не розробили плану розселення людей.