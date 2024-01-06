Головуюча Бельгія виступає за реформу ЄС перед його розширенням

Прем’єр-міністр Бельгії, яка в цьому півріччі головує в Раді Європейського Союзу, Александер де Кроо, вважає за необхідне втілити реформу ЄС, перш ніж він прийме до себе нових членів.

Про це Де Кроо сказав на пресконференції з нагоди візиту колегії єврокомісарів до Брюсселя в п’ятницю, 5 січня, повідомляє "Європейська правда".

Бельгійський прем’єр підкреслив, що головування його країни в ЄС відбувається у "важкий час", коли європейці очікують визначеності щодо спільного майбутнього.

"Спільне майбутнє тут, у Європі, означає, звичайно ж, і Україну в серці Європи. Це найкраща гарантія нашої майбутньої стабільності та колективної безпеки для населення України, а також колективної безпеки для населення Європи", – додав він.

Де Кроо окремо зауважив, що бельгійське головування працюватиме над переговорними рамками для майбутнього розширення, пов'язаного з Україною та Молдовою, на основі рішення Європейської ради у грудні.

"Це також означає, що нам потрібно реформувати Європейський Союз. Ми знаємо, що в певний момент ведуться дискусії про розширення. Наше послання дуже чітке. Перш ніж ми станемо більшими, ми повинні стати кращими", – вважає прем’єр Бельгії.

"Нам потрібен Європейський Союз, здатний ухвалювати рішення швидше, зберігаючи при цьому свою єдність, і ефективніше використовувати ресурси, які надає йому наше європейське населення", – додав він.

Минулого року в ЄС почалось активне обговорення майбутньої реформи об’єднання з огляду на подальше розширення. Серед ключових аспектів – зміна правил ухвалення рішень і складу євроінституцій, аби краще відображати баланс між усіма членами.

Тоді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ЄС знайти баланс між процесом реформування і продовженням розширення, аби реформа Євросоюзу не гальмувала вступ нових членів.

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