Председательствующая Бельгия выступает за реформу ЕС перед его расширением

Премьер-министр председательствующей в этом полугодии в Совете Европейского Союза Бельгии Александр Де Кроо, считает необходимым воплотить реформу ЕС, прежде чем он примет к себе новых членов.

Об этом Де Кроо сказал на пресс-конференции по случаю визита коллегии еврокомиссаров в Брюссель в пятницу, 5 января, сообщает "Европейская правда".

Бельгийский премьер подчеркнул, что председательство его страны в ЕС происходит в "трудное время", когда европейцы ожидают определенности относительно общего будущего.

"Общее будущее здесь, в Европе, означает, конечно же, и Украину в сердце Европы. Это лучшая гарантия нашей будущей стабильности и коллективной безопасности для населения Украины, а также коллективной безопасности для населения Европы", – добавил он.

Де Кроо отдельно отметил, что бельгийское председательство будет работать над переговорными рамками для будущего расширения, связанного с Украиной и Молдовой, на основе решения Европейского совета в декабре.

"Это также означает, что нам нужно реформировать Европейский Союз. Мы знаем, что в определенный момент ведутся дискуссии о расширении. Наше послание очень четкое. Прежде чем мы станем больше, мы должны стать лучше", – считает премьер Бельгии.

"Нам нужен Европейский Союз, способный принимать решения быстрее, сохраняя при этом свое единство, и эффективнее использовать ресурсы, которые предоставляет ему наше европейское население", – добавил он.

В прошлом году в ЕС началось активное обсуждение будущей реформы объединения с учетом дальнейшего расширения. Среди ключевых аспектов – изменение правил принятия решений и состава евроинститутов, чтобы лучше отражать баланс между всеми членами.

Тогда министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС найти баланс между процессом реформирования и продолжением расширения, чтобы реформа Евросоюза не тормозила вступление новых членов.

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