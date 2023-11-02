Кулеба: Реформа ЄС не повинна взяти вступ нових членів у заручники

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ЄС знайти баланс між процесом реформування Європейського Союзу і продовженням розширення, аби реформа Євросоюзу не гальмувала вступ нових членів.

Про це він сказав, прибувши на конференцію у Берліні щодо розширення ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Як відомо, ЄС збирається провести масштабну внутрішню реформу для того, аби бути спроможним прийняти нові країни-члени, яких може бути до десяти.

"Наша головна позиція, яку я привіз з Києва: реформа ЄС не повинна взяти процес розширення у заручники. Ми повинні знайти правильний баланс між процесом реформування Європейського Союзу і продовженням розширення. Я не думаю, що ЄС може дозволити собі затяжну реформу себе", – сказав Кулеба.

Міністр пояснив, що Україна здатна виконати реформи для відповідності критеріям членства швидше, ніж ЄС проведе внутрішні реформи.

"Ключовий момент – розширення має ґрунтуватися на заслугах, поважати темп, динаміку кожної конкретної країни, і вступ не повинен бути відкладений через реформу (Євросоюзу. – Ред.)", – зазначив глава МЗС.

Кулеба допустив, що такого погляду дотримуються і інші країни-кандидати.

На конференції у Берліні глава МЗС Німеччини Анналена Бербок натякнула на позитивне рішення щодо руху України до Євросоюзу від лідерів ЄС на саміті в грудні.

2 листопада у Берліні зібралися очільники та представники МЗС усіх держав-членів Євросоюзу, а також усіх держав-кандидатів.

Це перша подібна велика зустріч, присвячена реформі Євросоюзу. На ній Київ наполягатиме на неприпустимості того, щоб політичні умови розширення ЄС гальмували вступ України після того, як Київ виконає законодавчі та технічні вимоги для членства.

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