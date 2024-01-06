Нацгвардія України отримала польові шпиталі від Нідерландів

Національна гвардія України повідомила, що вже використовує сучасні польові шпиталі, отримані від Нідерландів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві командувача відомства Олександра Півненка в Telegram.

В Нацгвардії зазначили, що вже отримували раніше й використовують надану медичну та гуманітарну допомогу, зокрема польові шпиталі, які були передані рішенням уряду Нідерландів. Загалом їх уже вісім.

Мобільний медичний шпиталь, що розрахований на 26-50 ліжко-місць у різній комплектації та оснащений автономним електроживленням, може працювати без електропостачання на дизель-генераторі, а також має систему водопостачання та водовідведення, вказує відомство.

"Це значно поліпшує умови надання допомоги та лікування наших військовослужбовців, та полегшує роботу медиків, які рятують життя бійців. Він забезпечений необхідними запасами медикаментів та витратних матеріалів", – зауважують в Нацгвардії.

У грудні повідомляли, що українські прикордонники отримали від Нідерландів три польових шпиталі та шість медеваків.

Нагадаємо, раніше у листопаді Україна отримала військово-польовий шпиталь від Естонії та Ісландії.

Влітку польовий шпиталь також передала Іспанія.