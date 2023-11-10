Естонія та Ісландія передали Україні ще один польовий шпиталь

Естонія спільно з Ісландією передали Україні ще один військово-польовий шпиталь.

Про це повідомляє естонське Міністерство оборони у Twitter (X), пише "Європейська правда".

"Естонія та Ісландія відправили в Україну черговий військово-польовий шпиталь", – йдеться у повідомленні.

Також Україна отримає транспортні засоби від Німеччини.

Нагадаємо, у червні уряд Естонії схвалив передачу України пакета допомоги, до якого увійшов польовий шпиталь з резервів Сил оборони, а його відновлення вартістю 7,8 млн євро профінансувала Ісландія.

Крім того, у вересні німецька збройова компанія Rheinmetall передала Збройним силам України мобільний польовий шпиталь.