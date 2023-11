Естонія та Ісландія передали Україні ще один польовий шпиталь

Естонія спільно з Ісландією передали Україні ще один військово-польовий шпиталь.

Про це повідомляє естонське Міністерство оборони у Twitter (X), пише "Європейська правда".

"Естонія та Ісландія відправили в Україну черговий військово-польовий шпиталь", – йдеться у повідомленні.

Power of cooperation at work: 🇪🇪 #Estonia and 🇮🇸 #Iceland have sent the next military field hospital to 🇺🇦 #Ukraine, with transport vehicles donated by 🇩🇪 #Germany. Stay well, friends in Ukraine! #SlavaUkraïni #StrongerTogether pic.twitter.com/uJQIE5pEVv