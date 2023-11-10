Естонія та Ісландія передали Україні ще один польовий шпиталь
П'ятниця, 10 листопада 2023, 17:22
Естонія спільно з Ісландією передали Україні ще один військово-польовий шпиталь.
Про це повідомляє естонське Міністерство оборони у Twitter (X), пише "Європейська правда".
"Естонія та Ісландія відправили в Україну черговий військово-польовий шпиталь", – йдеться у повідомленні.
Power of cooperation at work: 🇪🇪 #Estonia and 🇮🇸 #Iceland have sent the next military field hospital to 🇺🇦 #Ukraine, with transport vehicles donated by 🇩🇪 #Germany. Stay well, friends in Ukraine! #SlavaUkraïni #StrongerTogether pic.twitter.com/uJQIE5pEVv— MoD Estonia (@MoD_Estonia) November 10, 2023
Також Україна отримає транспортні засоби від Німеччини.
Нагадаємо, у червні уряд Естонії схвалив передачу України пакета допомоги, до якого увійшов польовий шпиталь з резервів Сил оборони, а його відновлення вартістю 7,8 млн євро профінансувала Ісландія.
Крім того, у вересні німецька збройова компанія Rheinmetall передала Збройним силам України мобільний польовий шпиталь.