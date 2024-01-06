Нацгвардия Украины получила полевые госпитали от Нидерландов

Национальная гвардия Украины сообщила, что уже использует современные полевые госпитали, полученные от Нидерландов.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении командующего ведомства Александра Пивненко в Telegram.

В Нацгвардии отметили, что уже получали ранее и используют предоставленную медицинскую и гуманитарную помощь, в частности полевые госпитали, которые были переданы решением правительства Нидерландов. Всего их уже восемь.

Мобильный медицинский госпиталь, рассчитанный на 26-50 койко-мест в разной комплектации и оснащенный автономным электропитанием, может работать без электроснабжения на дизель-генераторе, а также имеет систему водоснабжения и водоотвода, указывает ведомство.

"Это значительно улучшает условия оказания помощи и лечения наших военнослужащих, и облегчает работу медиков, которые спасают жизни бойцов. Он обеспечен необходимыми запасами медикаментов и расходных материалов", – отмечают в Нацгвардии.

В декабре сообщалось, что украинские пограничники получили от Нидерландов три полевых госпиталя и шесть медэваков.

Напомним, ранее в ноябре Украина получила военно-полевой госпиталь от Эстонии и Исландии.

Летом полевой госпиталь передала Испания.