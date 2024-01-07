В Германии фиксируют дроны над военными полигонами, где учатся украинцы

В Германии более года фиксируют неизвестные беспилотники над полигонами и казармами Бундесвера, где, в частности, учатся украинские военные.

Об этом сообщило издание Bild, пишет "Европейская правда".

"Дроны регулярно замечают над военным полигоном Клиц, где Бундесвер тренирует украинцев на танках Leopard 1. На других базах иногда в воздушное пространство поднимаются одновременно несколько беспилотников", – заявил депутат бундестага от Свободной демократической партии и член оборонного комитета Маркус Фабер.

По его словам, иногда фиксируют пролеты нескольких беспилотников.

Фабер подчеркнул, что это "четко указывает на Россию".

Бундесвер также подозревает, что за атаками беспилотников стоит Москва, но доказать это не может.

В немецком министерстве обороны заявили, что ни один из беспилотников не был сбит.

Статс-секретарь министерства обороны Германии Нильс Хильмер пояснил, что сначала необходимо обсудить с МВД, кто и что может делать в сфере защиты от беспилотников. Необходимо исследовать, какие защитные устройства являются эффективными и как быстро их можно приобрести.

"Существует огромное отставание, когда дело доходит до беспилотников. Ясно одно: нашей армии нужны современные глушилки. Нам нужны результаты работы рабочей группы в течение следующих нескольких месяцев", – подчеркнул Фабер.

Напомним, после массированных ракетных ударов РФ по Украине председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн также призвала дать Украине ракеты Taurus. Депутат указала, что сейчас Украина остро нуждается в "боеприпасах для артиллерии, Taurus и запчасти для крупной техники, которую мы поставляем".

В то же время в правительстве Германии продолжают отказываться от поставок дальнобойных ракет Taurus Украине.