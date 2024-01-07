Японія внесе близько $37 мільйонів у трастовий фонд НАТО для виявлення БпЛА в Україні

Японія внесе близько $37 мільйонів у трастовий фонд НАТО, щоб забезпечити системи виявлення безпілотних літальних апаратів в Україні.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві, передає "Європейська правда".



"Японія активно просуває підтримку України. У рамках нашої підтримки Японія нещодавно вирішила внести близько $37 мільйонів у трастовий фонд НАТО, щоб забезпечити системи виявлення безпілотних літальних апаратів", – сказала міністерка.

Слід зазначити, що пресконференція міністрів проходила в укриття через загрозу ракетного удару з боку РФ.

Під час зустрічі Кулеба та Камікава також скоординували кроки з підготовки до Конференції з відновлення України, яка відбудеться 19 лютого 2024 року в Токіо.

Як повідомлялося, у Німеччині понад рік фіксують невідомі безпілотники над полігонами та казармами Бундесверу, де, зокрема, навчаються українські військові.

Нагадаємо, після масованих ракетних ударів РФ по Україні голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн також закликала дати Україні ракети Taurus. Депутатка вказала, що наразі Україна гостро потребує "боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо".