Япония внесет около $37 миллионов в трастовый фонд НАТО для обнаружения БпЛА в Украине

Япония внесет около $37 миллионов в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов в Украине.

Об этом сообщила министр иностранных дел Японии Йоко Камикава на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, передает "Европейская правда".

"Япония активно продвигает поддержку Украины. В рамках нашей поддержки Япония недавно решила внести около $37 миллионов в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов", – сказала министр.

Следует отметить, что пресс-конференция министров проходила в укрытии из-за угрозы ракетного удара со стороны РФ.

Во время встречи Кулеба и Камикава также скоординировали шаги по подготовке к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 19 февраля 2024 года в Токио.

Как сообщалось, в Германии более года фиксируют неизвестные беспилотники над полигонами и казармами Бундесвера, где, в частности, обучаются украинские военные.

Напомним, после массированных ракетных ударов РФ по Украине председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн также призвала дать Украине ракеты Taurus. Депутат указала, что сейчас Украина остро нуждается в "боеприпасах для артиллерии, Taurus и запчасти для крупной техники, которую мы поставляем".