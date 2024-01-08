У Словаччині оголосили дату президентських виборів

Спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні оголосив, що перший тур президентських виборів у країні відбудеться 23 березня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Aktuality.

Президентські вибори відбудуться в суботу, 23 березня 2024 року, можливий другий тур – 6 квітня. Дати були оголошені після тривалого вичікування спікером парламенту Петером Пеллегріні, який також повідомив, що прийняв "особисте рішення" під час свят і планує офіційно оголосити свою кандидатуру на посаду президента 19 січня. До цього кандидатуру має затвердити його партія "Голос".

Наразі інтерес до посади президента офіційно висловили ексміністр закордонних справ Іван Корчок, його колишній колега по дипломатії Ян Кубіш (перший міністр закордонних справ у першому уряді партії Smer), колишній голова Верховного суду, ексміністр юстиції та невдалий кандидат у президенти Штефан Гарабін, незалежна кандидатка Марта Чурайова, а також Кріштіан Форро, голова партії угорської етнічної меншини, яка провалилась на останніх на виборах. Президентка Зузана Чапутова вирішила не балотуватися вдруге.

Кандидатура Петера Пеллегріні, про яку говорять вже кілька місяців, також викликала розбіжності в коаліції. Дедалі частіше голова Словацької національної партії Андрей Данко також ставить себе в позицію кандидата в президенти. Причиною називають вагання Пеллегріні, які нібито спонукали Данко почати збір підписів за свою кандидатуру.

"Я просто готуюся до можливостей. Це не означає, що все вирішено", – заявив кілька днів тому Данко в інтерв'ю газеті Pluska.

Згідно з грудневим опитуванням, спікер парламенту Словаччини та коаліційний соратник прем’єр-міністра Роберта Фіцо Петер Пеллегріні має шанс виграти президентські вибори, що повинні відбутися в країні цієї весни.

"ЄП" раніше пояснювала, що перемога Пеллегріні на виборах вигідна для Фіцо насамперед тому, що це спростить для нього поглинання партії "Голос". Читайте детальніше у статті: Хто стане наступним президентом Словаччини.