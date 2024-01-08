В Словакии объявили дату президентских выборов

Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини объявил, что первый тур президентских выборов в стране состоится 23 марта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Aktuality.

Президентские выборы пройдут в субботу, 23 марта 2024 года, возможен второй тур – 6 апреля. Даты были объявлены после длительного выжидания спикером Петером Пеллегрини, который также сообщил, что принял "личное решение" во время праздников и планирует официально объявить свою кандидатуру на пост президента 19 января. До этого кандидатуру должна утвердить его партия "Голос".

Сейчас интерес к должности президента официально выразили экс-министр иностранных дел Иван Корчок, его бывший коллега по дипломатии Ян Кубиш (первый министр иностранных дел в первом правительстве партии Smer), бывший председатель Верховного суда, экс-министр юстиции и неудачный кандидат в президенты Штефан Гарабин, независимый кандидат Марта Чурайова, а также Криштиан Форро, председатель партии венгерского этнического меньшинства, которая провалилась на последних на выборах. Действующий президент Зузана Чапутова решила не баллотироваться во второй раз.

Кандидатура Петера Пеллегрини, о которой говорят уже несколько месяцев, также вызвала разногласия в коалиции. Все чаще председатель Словацкой национальной партии Андрей Данко также ставит себя в позицию кандидата в президенты. Причиной называют колебания Пеллегрини, которые якобы побудили Данко начать сбор подписей за свою кандидатуру.

"Я просто готовлюсь к возможностям. Это не значит, что все решено", – заявил несколько дней назад Данко в интервью газете Pluska.

Согласно декабрьскому опросу, спикер парламента Словакии и коалиционный соратник премьер-министра Роберта Фицо Петер Пеллегрини имеет шанс выиграть президентские выборы, которые должны состояться в стране этой весной.

"ЕП" ранее объясняла, что победа Пеллегрини на выборах выгодна для Фицо прежде всего потому, что это упростит для него поглощение партии "Голос". Читайте подробнее в статье: Кто станет следующим президентом Словакии.