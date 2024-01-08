Двом фінським строковикам загрожують серйозні звинувачення за фото з військової бази

Південно-західне відділення поліції Фінляндії веде розслідування за фактом поширення двома строковиками фотографій з місця дислокації підрозділу, за що їм може загрожувати ув’язнення.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Поліція веде два окремі досудові розслідування. В обох випадках строковиків підозрюють у розкритті військової таємниці, що є досить рідкісною справою і першим таким прецедентом щодо солдатів строкової служби. За даними звинуваченнями загрожує від чотирьох місяців до чотирьох років позбавлення волі.

Про одне з розслідувань відомо, що йдеться про вчинок строковика, який проходив службу на заході Фінляндії в районі селища Ніінісало. Минулої осені він поділився знімками з пункту дислокації в чаті з кількома сторонніми людьми, хоча інструкціями це було заборонено. Слідчі не вбачають злого умислу в його діях і вважають це необдуманим вчинком.

Досудове розслідування триватиме ще кілька тижнів, після чого прокурор повинен буде вирішити, чи достатньо фактів для звинувачення за статтею про розголошення військової таємниці.

Друге розслідування стосується аналогічного випадку з іншим строковиком, який проходив службу на півдні Фінляндії та поділився фотографіями в соцмережах.

Загальні правила забороняють строковикам робити фотографії на території гарнізону, також їх інструктують, яку інформацію про службу можна розповідати стороннім і які фото можна публікувати.

У лютому 2023 року в армії коментували Yle, що після початку повномасштабної війни Росії проти України загальні правила щодо публічності в соцмережах для військових не змінилися, але за їхнім дотриманням стежать ще уважніше.

Нагадаємо, у США навесні спалахнув скандал, відомий як Discord Leaks, через дії 21-річного військовослужбовця, який ділився з друзями в закритому чаті американськими розвідданими, до яких мав доступ за посадовими обов'язками.

У грудні повідомили про притягнення до дисциплінарної відповідальності 15 військових Нацгвардії у зв'язку з інцидентом.

"ЄвроПравда" розповідала про це у статті Шпигун нового покоління: що з'ясувало розслідування зливу секретних документів Пентагону.