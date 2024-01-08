Двум финским срочникам грозят серьезные обвинения за фото с военной базы

Юго-западное отделение полиции Финляндии ведет расследование по факту распространения двумя срочниками фотографий с места дислокации подразделения, за что им может грозить заключение.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Полиция ведет два отдельных досудебных расследования. В обоих случаях солдат срочной службы подозревают в раскрытии военной тайны, что является достаточно редким делом и первым таким прецедентом в отношении срочников. По данным обвинениям грозит от четырех месяцев до четырех лет лишения свободы.

Об одном из расследований известно, что речь идет о поступке срочника, который проходил службу на западе страны в районе поселка Ниинисало и прошлой осенью поделился снимками из пункта дислокации в чате с несколькими посторонними людьми, хотя инструкциями это было запрещено. Следователи не видят злого умысла в его действиях и считают это необдуманным поступком.

Досудебное расследование продлится еще несколько недель, после чего прокурор должен будет решить, достаточно ли фактов для обвинения по статье о выдаче военной тайны.

Второе расследование касается аналогичного случая с другим срочником, который тоже проходил службу на юге страны и поделился фотографиями в соцсетях.

Общими правилами срочникам запрещено делать фотографии на территории гарнизона, также их инструктируют, какую информацию о службе можно рассказывать посторонним и какие фото можно публиковать.

В феврале предыдущего года в армии комментировали Yle, что после начала полномасштабной войны России против Украины общие правила публичности в соцсетях для военных не изменились, но за их соблюдением следят еще внимательнее.

Напомним, в США весной вспыхнул скандал, известный как Discord Leaks, из-за действий 21-летнего военнослужащего, который делился с друзьями в закрытом чате американскими разведданными, к которым имел доступ по должностным обязанностям.

В декабре сообщили о привлечении к дисциплинарной ответственности 15 военных Нацгвардии в связи с инцидентом.

"ЕвроПравда" рассказывала об этом в статье Шпион нового поколения: что выяснило расследование слива секретных документов Пентагона