В Італії скасували дозвіл на пропагандистську виставку про окупований Маріуполь

В італійській Модені міська влада скасувала дозвіл на проведення скандальної російської виставки про "швидке відновлення" окупованого Маріуполя.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, мерія Модени відкликала дозвіл після звернення української сторони.

"Щиро вітаємо це рішення. Вдячні як мерії міста, так і українцям в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів в Маріуполі та Україні.

Закликаємо й інші міста у світі не надавати майданчиків для подібних російських провокацій. Це стане важливим внеском в перемогу України над російською агресією", – наголосив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, 20 січня у Модені планували провести пропагандистський захід про нібито "швидке відновлення" окупованого Маріуполя.

Анонс заходу містив звичні кремлівські пропагандистські тези про нібито "народне повстання" на Донбасі, за яке видавали дії російських диверсантів під час захоплення влади в регіоні у 2014 році, та про "швидкий процес відновлення" міста, що зазнало величезних руйнувань у процесі його облоги та окупації регулярними військами РФ навесні 2022 року.

Серед українців в Італії почалися заклики діяти, щоб не допустити проведення такої виставки.

Українське посольство в Італії направило офіційний запит щодо скасування події.