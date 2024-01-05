Посольство України в Італії просить скасувати проросійську виставку про Маріуполь

Українське посольство в Італії направило офіційний запит про скасування анонсованої на 20 січня в місті Модена проросійської виставки про "швидкий процес відновлення" Маріуполя після руйнування та окупації Росією.

Про це посольство сповістило на сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

Дипломатичне представництво нагадало, що МЗС України вважає проведення заходу про "відновлення" Маріуполя російською провокацією.

"Посольство України в Римі вже надіслало офіційний запит про скасування заходу", – йдеться в повідомленні.

У Модені, як повідомлялося, 20 січня планують провести пропагандистський захід про те, як Маріуполь нібито переживає "швидкий процес відновлення" після руйнування та окупації Росією.

Анонс заходу містить звичні кремлівські пропагандистські тези про нібито "народне повстання" на Донбасі, за яке видавали дії російських диверсантів під час захоплення влади в регіоні у 2014 році, та про "швидкий процес відновлення" міста, що зазнало значних руйнувань під час його окупації регулярними військами РФ навесні 2022 року.

В соцмережах та у групах українців Італії вже лунають заклики діяти, щоби не допустити проведення такої виставки.