В Италии отменили разрешение на пропагандистскую выставку об оккупированном Мариуполе

В итальянской Модене городские власти отменили разрешение на проведение скандальной российской выставки о "скором восстановлении" оккупированного Мариуполя.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, мэрия Модены отозвала разрешение после обращения украинской стороны.

"Искренне приветствуем это решение. Благодарны как мэрии города, так и украинцам в Италии, которые не дали ввести в заблуждение итальянское общество о последствиях российских преступлений в Мариуполе и Украине.

Призываем и другие города в мире не предоставлять площадок для подобных российских провокаций. Это станет важным вкладом в победу Украины над российской агрессией", – подчеркнул Олег Николенко.

Напомним, 20 января в Модене планировали провести пропагандистское мероприятие о якобы "скором восстановлении" оккупированного Мариуполя.

Анонс мероприятия содержал привычные кремлевские пропагандистские тезисы о якобы "народном восстании" на Донбассе, за которое выдавали действия российских диверсантов во время захвата власти в регионе в 2014 году, и о "быстром процессе восстановления" города, подвергшегося огромным разрушениям в процессе его осады и оккупации регулярными войсками РФ весной 2022 года.

Среди украинцев в Италии начались призывы действовать, чтобы не допустить проведения такой выставки.

Украинское посольство в Италии направило официальный запрос об отмене события.