ЗМІ: Блінкен готує нову поїздку на Близький Схід

Державний секретар США Ентоні Блінкен незабаром вирушить з новим візитом на Близький Схід.

Про це AFP розповів неназваний американський посадовець, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовника агентства, Блінкен повернеться в регіон "найближчими днями".

Візит Блінкена у регіон відбуватиметься на тлі посилення переговорів щодо пропозиції зупинити наступальні операції Ізраїлю в Секторі Гази і звільнити заручників, утримуваних ХАМАС.

Це буде п'ята поїздка Блінкена в регіон з 7 жовтня, коли бойовики ХАМАС здійснили напад на Ізраїль.

Під час кожної поїздки держсекретар зазвичай відвідує як Ізраїль, так і низку арабських країн.

Поїздка Блінкена відбуватиметься в той час, коли Ізраїль і ХАМАС розглядають пропозицію заморозити бойові дії в обмін на звільнення заручників.

У понеділок Блінкен заявив, що є "реальна надія" на "хорошу, сильну пропозицію" за посередництва Катару.

Востаннє американський держсекретар відвідував Близький Схід на початку січня. Він відвідав Туреччину, Йорданію, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Єгипет та Ізраїль, а також побував на Західному березі річки Йордан і зупинявся в Греції.

ЗМІ раніше повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість уповільнення або призупинення поставок деяких видів зброї до Ізраїлю, щоб змусити Тель-Авів дослухатися до давніх закликів Вашингтона скоротити масштаб військової операції в Газі.