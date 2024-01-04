Держдеп анонсував поїздку Блінкена на Близький Схід: очікують нелегких переговорів

Державний секретар США Ентоні Блінкен цього тижня здійснить візит на Близький Схід, який стане четвертим з моменту нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, якого цитує Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Блінкен відвідає Туреччину, Йорданію, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Єгипет та Ізраїль, а також побуває на Західному березі річки Йордан і зробить додаткову зупинку в Греції.

"Ми не очікуємо, що кожна розмова в цій поїздці буде легкою", – сказав Міллер.

Очікується, що Блінкен донесе послання про те, що США стоять на боці Ізраїлю, а також підштовхне прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу до зниження інтенсивності війни проти ХАМАС у Газі.

Також держсекретар виступає за збільшення обсягів гуманітарної допомоги в Газу, закликає арабські країни чинити тиск на Іран і ХАМАС, щоб сприяти звільненню заручників.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена наполягала на виведенні частини ізраїльських військ з сектора Гази.

Телеканал CNN з посиланням на американського високопосадовця раніше повідомив, що поступове скорочення кількості ізраїльських військ у Газі свідчить про поступовий перехід до фази війни з меншою інтенсивністю.