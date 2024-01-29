NBC: США можуть уповільнити продаж деякої зброї Ізраїлю для тиску щодо війни в Газі

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість уповільнення або призупинення поставок деяких видів зброї до Ізраїлю, щоб чинити тиск на прем'єра Біньяміна Нетаньягу та змусити його прислухатися до давніх закликів США скоротити масштаб військової операції в Газі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NBC News з посиланням на трьох нинішніх та одного колишнього американських посадовців.

За словами джерел, після того, як тижні приватних запитів адміністрації Байдена дали менше результатів, ніж бажає Білий дім, США розглядають можливість уповільнення або призупинення поставок в надії, що це підштовхне Ізраїль до таких дій, як відкриття гуманітарних коридорів для надання більшої допомоги палестинському цивільному населенню.

За вказівкою Білого дому, Пентагон вивчає, яку зброю Ізраїль просить надати, та яка може бути використана в якості важеля впливу, повідомили співрозмовники NBC News, втім, жодних рішень ще не ухвалили.

За їхніми даними, ізраїльські урядовці продовжують просити адміністрацію президента США про надання більшої кількості зброї, зокрема великих авіаційних бомб, боєприпасів і засобів протиповітряної оборони.

Як стверджують неназвані посадовці, адміністрація зосереджена на наступальній військовій техніці та навряд чи сповільнить постачання засобів протиповітряної оборони.

Водночас американські урядовці також обговорюють можливість надання Ізраїлю більшої кількості озброєнь, про які він просить, як стимул для здійснення деяких кроків, про які просили США, повідомляють джерела.

У матеріалі йдеться, що в адміністрації Байдена продовжують розчаровуватися тим, що Ізраїль часто ігнорує їхні заклики дбати про мінімізацію шкоди палестинському цивільному населенню.

Це розчарування нещодавно зросло і в Пентагоні, тоді як Байден та інші посадовці Білого дому вже давно непублічно висловлюють роздратування тим, як Нетаньягу веде війну, зазначають джерела.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час своєї поїздки на Близький Схід заявив Нетаньягу про необхідність створення палестинської держави.

Нетаньягу після розмови з президентом США Джо Байденом опублікував заяву, в якій він "підтвердив свою політику, що після знищення ХАМАС Ізраїль повинен зберегти контроль над Газою, щоб гарантувати, що Газа більше не становитиме загрози для Ізраїлю".

Перед цим ЗМІ повідомили, що у Євросоюзі розробили план з 10 пунктів для "надійного, всеосяжного вирішення" ізраїльсько-палестинського конфлікту.