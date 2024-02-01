Міністр оборони Фінляндії хоче заборонити звільнення з резерву Сил оборони

Фінський міністр оборони Антті Хяккянен на тлі рекордної кількості звільнень громадян із резерву Сил оборони хоче заборонити таку практику на законодавчому рівні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю журналу Kyrönmaa.

За словами голови Міноборони Фінляндії, він хоче вже навесні 2024 року домогтись ухвалення закону, який унеможливив би використання нинішніх лазівок для переходу резервістів на цивільну службу.

"Звільнення (з резерву. – Ред.) послаблюють оборону Фінляндії. Навіть наші східні сусіди (Росія. – Ред.) можуть спостерігати за тим, як фіни втрачають глузд", – додав Хяккянен.

Паралельно він хоче реформувати систему цивільної служби Фінляндії, аби вона стосувалась завдань, пов'язаних із громадською безпекою, "рятувальними роботами для пожежної охорони, швидкої допомоги та завданнями, пов'язаними, наприклад, з енергетичними об'єктами".

З початку повномасштабної війни Росії проти України у Фінляндії різко зросла кількість резервістів, які подали заявки на переведення на цивільну службу.

Якщо зазвичай кількість таких людей не перевищувала тисячі, то за 2023 рік із резерву Сил оборони Фінляндії звільнилась 1651 людина. Тільки за березень 2022-го таких було понад 1300.

У Фінляндії в разі переведення на цивільну службу з резерву людина звільняється від військової служби в разі надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, у Швеції із січня відновилась цивільна служба за призовом – альтернатива військовій службі, яка стосуватиметься працівників місцевих рятувальних служб і енергетиків.