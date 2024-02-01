Министр обороны Финляндии хочет запретить увольнение из резерва Сил обороны

Финский министр обороны Антти Хяккянен на фоне рекордного количества увольнений граждан из резерва Сил обороны хочет запретить такую практику на законодательном уровне.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью журналу Kyrönmaa.

По словам главы Минобороны Финляндии, он хочет уже весной 2024 года добиться принятия закона, который сделал бы невозможным использование нынешних лазейок для перехода резервистов на гражданскую службу.

"Увольнения (из резерва.– Ред.) ослабляют оборону Финляндии. Даже наши восточные соседи (Россия. – Ред.) могут наблюдать за тем, как финны теряют смысл", – добавил Хяккянен.

Параллельно он хочет реформировать систему гражданской службы Финляндии, чтобы она касалась задач, связанных с общественной безопасностью, "спасательными работами пожарной охраны, скорой помощи и задачами, связанными, например, с энергетическими объектами".

С начала полномасштабной войны России против Украины в Финляндии резко возросло количество резервистов, подавших заявки на перевод на гражданскую службу.

Если обычно количество таких людей не превышало тысячи, то за 2023 год из резерва Сил обороны Финляндии уволился 1651 человек. Только за март 2022-го таких было более 1300.

В Финляндии при переводе на гражданскую службу из резерва человек освобождается от военной службы в случае чрезвычайной ситуации.

Напомним, в Швеции с января возобновилась гражданская служба по призыву – альтернатива военной службе, которая будет касаться работников местных спасательных служб и энергетиков.