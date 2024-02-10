Глава МЗС Німеччини попередила Ізраїль про наслідки анонсованого наступу на місто Рафах

Міністерка закордонних справ Ізраїль Анналена Бербок попередила про можливі наслідки наступу на місто Рафах на півдні сектора Гази, який раніше анонсував Ізраїль.

Про це німецька міністерка написала у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Бербок зазначила, що ситуація в місті Рафах вже є надзвичайно складною.

"1,3 мільйона людей шукають притулку від бойових дій на дуже обмеженому просторі. Наступ ізраїльської армії на Рафах може призвести до гуманітарної катастрофи", – зазначила вона.

Бербок наголосила, що Ізраїль має захищатися від дій ХАМАС, але водночас "максимально полегшити страждання цивільного населення" в Газі.

"Ось чому необхідне чергове припинення вогню, в тому числі для того, щоб нарешті звільнити заручників. Я знову обговорюватиму шляхи досягнення цього наступного тижня в Ізраїлі", – додала очільниця МЗС Німеччини.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що понад мільйон цивільних осіб, які скупчилися в місті Рафах на півдні сектора Гази, зможуть евакуюватися до того, як Армія оборони Ізраїлю почне там діяти.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель висловив стурбованість планами Ізраїлю наступати на місто Рафах, що на півдні сектору Гази, через можливі наслідки для цивільних.