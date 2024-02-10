Министр иностранных дел Израиля Анналена Бербок предупредила о возможных последствиях наступления на город Рафах на юге сектора Газа, которое ранее анонсировал Израиль.

Об этом немецкий министр написала в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Бербок отметила, что ситуация в городе Рафах уже является чрезвычайно сложной.

"1,3 миллиона человек ищут убежища от боевых действий на очень ограниченном пространстве. Наступление израильской армии на Рафах может привести к гуманитарной катастрофе", – отметила она.

Бербок подчеркнула, что Израиль должен защищаться от действий ХАМАС, но в то же время "максимально облегчить страдания гражданского населения" в Газе.

"Вот почему необходимо очередное прекращение огня, в том числе для того, чтобы наконец освободить заложников. Я снова буду обсуждать пути достижения этого на следующей неделе в Израиле", – добавила глава МИД Германии.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что более миллиона гражданских лиц, которые скопились в городе Рафах на юге сектора Газа, смогут эвакуироваться до того, как Армия обороны Израиля начнет там действовать.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель выразил обеспокоенность планами Израиля наступать на город Рафах, что на юге сектора Газа, из-за возможных последствий для гражданских.