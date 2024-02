Головний дипломат ЄС стурбований планами Ізраїлю наступати на півдні сектору Гази

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель висловив стурбованість планами Ізраїлю наступати на місто Рафах, що на півдні сектору Гази, через можливі наслідки для цивільних.

Відповідну заяву він опублікував 9 лютого, пише "Європейська правда".

Боррель зауважив, що на цей час у місті перебувають близько 1,4 млн цивільних палестинців, яким немає куди втікати і загрожує голод.

1.4 million Palestinians are currently in #Rafah without safe place to go, facing starvation.



Reports of an Israeli military offensive on Rafah are alarming. It would have catastrophic consequences worsening the already dire humanitarian situation & the unbearable civilian toll.