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Головний дипломат ЄС стурбований планами Ізраїлю наступати на півдні сектору Гази

П'ятниця, 9 лютого 2024, 19:41

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель висловив стурбованість планами Ізраїлю наступати на місто Рафах, що на півдні сектору Гази, через можливі наслідки для цивільних.

Відповідну заяву він опублікував 9 лютого, пише "Європейська правда".

Боррель зауважив, що на цей час у місті перебувають близько 1,4 млн цивільних палестинців, яким немає куди втікати і загрожує голод. 

"Повідомлення про наступ військових Ізраїлю на Рафах – тривожні. Це мало би катастрофічні наслідки і спричинить погіршення і так поганої гуманітарної ситуації та нестерпно численні жертви серед цивільного населення", – заявив високий представник ЄС із закордонних справ. 

Вдень 9 лютого прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що цивільні палестинці у місті Рафах мають евакуюватися звідти і їм дадуть таку можливість, перш ніж почнеться операція. 

"Неможливо досягти цілі війни – знищення угруповання ХАМАС – і при цьому залишити ще чотири батальйони ХАМАСУ у Рафаху", – заявили в Офісі прем’єра. 

США заявили, що без підготовки плану з убезпечення цивільних у цій зоні операція може спричинити катастрофу.

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Близький Схід