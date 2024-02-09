Головний дипломат ЄС стурбований планами Ізраїлю наступати на півдні сектору Гази

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель висловив стурбованість планами Ізраїлю наступати на місто Рафах, що на півдні сектору Гази, через можливі наслідки для цивільних.

Відповідну заяву він опублікував 9 лютого, пише "Європейська правда".

Боррель зауважив, що на цей час у місті перебувають близько 1,4 млн цивільних палестинців, яким немає куди втікати і загрожує голод.

1.4 million Palestinians are currently in #Rafah without safe place to go, facing starvation.



Reports of an Israeli military offensive on Rafah are alarming. It would have catastrophic consequences worsening the already dire humanitarian situation & the unbearable civilian toll. February 9, 2024

"Повідомлення про наступ військових Ізраїлю на Рафах – тривожні. Це мало би катастрофічні наслідки і спричинить погіршення і так поганої гуманітарної ситуації та нестерпно численні жертви серед цивільного населення", – заявив високий представник ЄС із закордонних справ.

Вдень 9 лютого прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що цивільні палестинці у місті Рафах мають евакуюватися звідти і їм дадуть таку можливість, перш ніж почнеться операція.

"Неможливо досягти цілі війни – знищення угруповання ХАМАС – і при цьому залишити ще чотири батальйони ХАМАСУ у Рафаху", – заявили в Офісі прем’єра.

США заявили, що без підготовки плану з убезпечення цивільних у цій зоні операція може спричинити катастрофу.