У Франції через пожежу на АЕС зупинили роботу двох реакторів

На атомній електростанції "Шинон" на заході Франції зупинили роботу двох реакторів після пожежі в неядерному секторі станції напередодні вранці.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію компанії EDF, інформує "Європейська правда".

За даними компанії, пожежа була ліквідована.

"Блок №3 на АЕС "Шинон" зупинився автоматично, відповідно до систем безпеки і захисту реактора", – йдеться в заяві EDF.

Також була зупинена робота реактора №4, який з'єднаний з №3.

Як заявили у Службі ядерної безпеки Франції, пожежа призвела до відключення електроенергії на станції.

АЕС "Шинон" – одна з найстаріших атомних електростанцій Франції.

Як повідомляє France Bleu, на АЕС заявили, що інцидент жодним чином не вплинув на населення чи навколишнє середовище.

Робота блоків зупинена до подальших повідомлень. Причини пожежі на АЕС не повідомляються.

Раніше повідомлялося, що Франція повернула собі місце провідного експортера електроенергії в Європі у 2023 році, значно випередивши Швецію та Норвегію, завдяки збільшенню виробництва ядерної енергії.

Крім того, міністерка з питань енергетичного переходу Франції Аньєс Паньє-Рюнаше заявила, що країна потребує більше, ніж шість нових атомних реакторів, які наразі заплановані, і, можливо, має побудувати понад 14 нових реакторів.