Во Франции из-за пожара на АЭС остановили работу двух реакторов

На атомной электростанции "Шинон" на западе Франции остановили работу двух реакторов после пожара в неядерном секторе станции накануне утром.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию компании EDF, информирует "Европейская правда".

По данным компании, пожар был ликвидирован.

"Блок №3 на АЭС Шинон остановился автоматически, в соответствии с системами безопасности и защиты реактора", – говорится в заявлении EDF.

Также была остановлена работа реактора №4, который соединен с №3.

Как заявили в Службе ядерной безопасности Франции, пожар привел к отключению электроэнергии на станции.

АЭС "Шинон" – одна из старейших атомных электростанций Франции.

Как сообщает France Bleu, на АЭС заявили, что инцидент никак не повлиял на население или окружающую среду.

Работа блоков остановлена до дальнейших сообщений. Причины пожара на АЭС не сообщаются.

Ранее сообщалось, что Франция вернула себе место ведущего экспортера электроэнергии в Европе в 2023 году, значительно опередив Швецию и Норвегию, благодаря увеличению производства ядерной энергии.

Кроме того, министр по вопросам энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что страна требует больше, чем шесть новых атомных реакторов, которые сейчас запланированы, и, возможно, должна построить более 14 новых реакторов.