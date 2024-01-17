Франція торік повернула собі позицію провідного експортера електроенергії в Європі

Франція повернула собі місце провідного експортера електроенергії в Європі у 2023 році, значно випередивши Швецію та Норвегію, завдяки збільшенню виробництва ядерної енергії, яке постраждало у 2022 році від історичного падіння.

Про це свідчать дані, опубліковані в середу аналітичною компанією S&P Global Commodity Insights, передає "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Згідно з цими даними, Франція повернула собі місце провідного експортера, яке у 2022 році займала Швеція, з чистим експортом електроенергії до своїх європейських сусідів у розмірі 50,1 терават-годин (ТВт-год) у 2023 році.

У 2023 році Швеція та Норвегія, дві країни, які регулярно перебувають на чолі рейтингу завдяки великому виробництву електроенергії на ГЕС, досягли відповідно 28,6 ТВт-год та 17,3 ТВт-год чистого експорту. Іспанія, яка покладається на сонячну та вітрову енергію, посідає четверте місце з 13,9 ТВт-год чистого експорту.

Франція, яка опинилася у 2022 році в безпрецедентній ситуації через проблеми з корозією, виявлені наприкінці 2021 року на кількох ядерних реакторах, майже весь рік була чистим імпортером електроенергії, чого не траплялося вже 42 роки.

З того часу виробництво електроенергії на атомних та гідроелектростанціях відновилося. Після перезапуску реакторів виробництво ядерної енергії зросло до 320,4 ТВт-год у 2023 році порівняно з 279 ТВт-год у 2022 році, що було історично найнижчим з 1988 року.

У цьому контексті Франція зафіксувала нові рекорди з експорту електроенергії. 3 січня Франція зафіксувала "новий максимальний експортний баланс у 20,3 ГВт", тим самим побивши попередні рекорди експорту, які відбулися в лютому 2019 року (17,4 ГВт) та грудні 2023 року (18,7 ГВт).

Німеччина, зі свого боку, опинилася в позиції нетто-імпортера 10 ТВт-год у 2023 році, вперше з 2002 року. Причини цього різні. Емерік де Віган, віцепрезидент, відповідальний за ринки електроенергії в Kpler, пояснює цю ситуацію закриттям в країні трьох останніх атомних електростанцій, на які припадало 6% електроенергії, виробленої в Німеччині.

Нагадаємо, у листопаді 12 держав-членів Європейського Союзу закликали Європейську комісію створити промисловий союз для малих модульних ядерних реакторів (ММР) – аналогів атомних електростанцій, які завдяки меншому розміру можуть встановлюватись у більшій кількості місць.

Згадані держави раніше утворили альянс європейських країн, що підтримують ядерну енергетику, стверджуючи, що вона дозволить досягти цілей ЄС зі зменшення залежності від викопного палива – зокрема російського.

Водночас деякі держави Євросоюзу, як-то Німеччина, виступають проти додаткового нарощування потужностей АЕС.