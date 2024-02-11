Орбан: Україна має бути "буферною зоною" поза ЄС і НАТО, тому що Путін продовжить її нищити

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україну не варто приймати у ЄС чи НАТО і краще залишити як "буферну зону" між Росією і рештою Європи, надавши певні безпекові гарантії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у спілкуванні з колишнім канцлером Австрії Вольфгангом Шусселем у рамках медіапроєкту European Voices; фрагмент розмови, опублікований Die Presse, привернув значну увагу в угорських ЗМІ.

Орбан вважає, що Україну варто зробити "буферною зоною" між Росією і Заходом, тому що Москва ніколи не змириться з її членством у ЄС і НАТО.

"Подобається це вам чи ні, подобається це українцям чи ні, Україна на мапі – там, де вона є. Найкраща перспектива – щоб вона була буферною зоною між Росією і Заходом – звісно, з безпековими гарантіями. Якщо це не допоможе, Україна втрачатиме території. Росія буде знову, знову і знову руйнувати Україну. Росія ніколи не змириться з тим, щоб на її кордонах з’явився такий член ЄС і НАТО як Україна, ніколи", – заявив Орбан.

При цьому угорський прем’єр вважає, що у 2008 році справді було можливо прийняти Україну і Грузію до ЄС і НАТО, але цю нагоду змарнували, і з нею – "перспективи України на майбутнє членство у ЄС і НАТО".

На ремарку Шусселя про те, що припинення вогню зараз означало би для України фактично поразку, Орбан сказав, що оцінка може залежати "від того, як дивитись на майбутнє", тому що з продовженням гарячої фази війни Україна може втратити ще більше територій.

Угорський прем’єр також не погодився з аргументами про те, що членство України захистило би Європу, оскільки майже всі члени ЄС вже є членами НАТО і цей альянс сильніший за Росію.

"Немає загрози, що Росія нападе на країну-члена НАТО", – вважає Віктор Орбан.

Він також висловив думку, що Росія ніколи серйозно не сприйматиме Україну як партнера у переговорах, "лише США і, можливо, ЄС".

Шуссель зауважив, що немає впевненості у тому, що домовленостям з Росією можна довіряти. Орбан на це відповів, що тут, на його думку, "питання не довіри, а сили".

"Ми, європейці, недостатньо сильні для того, щоб росіяни сприймали нас серйозно. Це міряння силами. Це війна. Ми маємо демонструвати силу і чітко доносити росіянам: у нас свої інтереси, у них свої, на основі цього можна про щось домовлятися", – зазначив Віктор Орбан.

Він висловив думку, що російсько-українська війна не скінчиться у 2024 році і потрібно "щонайменш забезпечити припинення вогню і досягти ситуації, у якій можна вести перемовини".

Крім того, Орбан вважає, що Європа неспроможна підтримувати Україну достатньою кількістю зброї, тому що у суспільствах європейських держав "і так вважають допомогу завеликою".

"Ми не можемо дозволити собі допомагати Україні доти, доки вона здобуде перемогу військовим шляхом", – додав прем’єр Угорщини.

Нагадаємо, очільник МЗС Угорщини поскаржився, що на угорську владу навішують ярлик "друзів Путіна", хоча насправді вона просто порушує "стратегічні питання".

Тим часом шведські ультраправі заявили, що вийдуть зі своєї групи у Європарламенті, якщо туди приймуть партію Орбана.