Депутати Європарламенту від ультраправої партії "Шведські демократи" допускають вихід із групи Європарламенту "Європейські консерватори і реформісти" (ECR) у разі, якщо туди приймуть "Фідес" угорського прем’єра Віктора Орбана.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в коментарі Politico заявив євродепутат від "Шведських демократів" Чарлі Ваймерс.

Ваймерс відреагував на заяви самого Орбана, який наприкінці минулого року не відкинув можливості приєднання "Фідес" до ECR, та експрем’єра Польщі Матеуша Моравецького, чия партія "Право і справедливість" вже входить до цієї групи.

За словами шведського парламентаря, ці заяви "змусили нас оцінити наші можливості, зокрема як забезпечити, щоб ECR залишалася атлантистською та критично налаштованою до Путіна групою, а також які ще варіанти існують для консервативних партій, які перебувають на керівних посадах".

Останній пасаж Politico трактує як готовність "Шведських демократів" вийти з групи ECR у разі вступу туди "Фідес".

"У Скандинавії імідж Угорщини серед правих серйозно постраждав через вибір, зроблений після початку повномасштабного російського вторгнення, зокрема небажання ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО", – додав Ваймерс.

Раніше ідею приєднання партії "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до групи Європейських консерваторів і реформістів (ECR) відкинули й чеські консерватори.

Позиція партії "Брати Італії", яка має значний вплив у ECR, залишається незрозумілою. Однак не секрет, що лідерка партії і прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні має позитивні стосунки з Орбаном.

Детально на цю тему читайте у статті про те, хто примушує Орбана "помиритися" з Україною.