Сійярто знову поскаржився, що його називають "другом Путіна"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає несправедливими, що на угорську владу навішують ярлик "друзів Путіна", хоча насправді вона просто порушує "стратегічні питання".

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на 24.hu, він сказав на панельній дискусії в Інституті політичних наук Гарвардського університету 9 лютого.

На думку голови угорського МЗС, Будапешт часто "порушує важливе питання, а інші роблять вигляд, що нічого не сталося". Це, на його думку, свідчить про те, що в останні роки не було простору для аргументованого діалогу зі стратегічних питань і що "ситуація постійно погіршується".

"Якщо ми висуваємо таку вимогу, то у відповідь отримуємо не обговорення, не вивчення того, як ми можемо знайти рішення, а навішування ярликів друзів Путіна, кремлівських пропагандистів або, можливо, російських шпигунів", – поскаржився він.

Сійярто додав: угорський уряд завжди був чесним щодо своєї стратегії та цілей, що "можливо завдяки унікальній політичній стабільності в країні".

"Тому ми можемо дозволити собі говорити те, що ми робимо, і робити те, що ми говоримо", – пояснив угорський міністр.

Нагадаємо, що лиш нещодавно шефу Сійярто, прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану не сподобалась заява глави МЗС України Дмитра Кулеби, який назвав його проугорським політиком.

Це сталось після зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств обох країн наприкінці січня в Ужгороді, яка стала кроком зі спроби налагодження відносин Києва й Будапешта.