Прем’єрка Естонії відреагувала на її оголошення у розшук в Росії

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила у вівторок, що не буде мовчати і продовжить рішучу підтримку України після того, як Росія оголосила її в розшук.

Про це Каллас написала у своєму офіційному профілі в Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Вона зауважила, що у вчинку РФ немає нічого дивного, і оголошення глави уряду Естонії у розшук – ще один доказ того, що Каллас чинить правильно, просуваючи сильну підтримку України з боку ЄС на шкоду Росії.

"Я завжди говорила, що набір інструментів Росії не змінився. Протягом усієї історії Росія прикривала свої репресії так званими правоохоронними органами. Я знаю це з історії своєї родини. Коли моїх бабусю і маму депортували до Сибіру, ордер на арешт видав КДБ", – заявила Каллас.

Тепер Кремль сподівається, зазначила прем’єрка, що цей крок допоможе змусити замовкнути її та інших.

"Але це не так. Навпаки. Я продовжуватиму надавати сильну підтримку Україні. Я продовжуватиму виступати за зміцнення оборони Європи", – запевнила Каллас.

Прем’єрку Естонії Каю Каллас і державного секретаря Таймара Петеркопа в РФ оголосили у розшук за "руйнування пам’ятників радянським воїнам".

Після початку повномасштабної війни у балтійських країнах поновилася дискусія про пам’ятники радянської доби, які ще залишалися у громадському просторі.

В Естонії найбільш гучною стала історія з переміщенням радянського танка-пам’ятника у Нарві – найбільш російськомовному місті країни на кордоні з Росією, а також з "Бронзовим солдатом".