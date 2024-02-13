У Росії оголосили в розшук прем'єрку Естонії і держсекретаря 

У Росії оголосили у розшук прем’єрку Естонії Каю Каллас і державного секретаря Таймара Петеркопа за "руйнування пам’ятників радянським воїнам".

Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема ТАСС, пише "Європейська правда".

Імена Каллас і Петеркопа помітили у базі розшуку російського МВС, щодо обох зазначено, що вони розшукуються "за статтею кримінального кодексу".

На запит ТАСС у відомстві деталізували, що проти Каллас і Петеркопа відкрили кримінальне провадження "щодо знищення і пошкодження пам’ятників радянським військовим", і у рамках цієї справи їх оголосили у розшук.

З осені минулого року російські органи висунули "звинувачення" з такого приводу щодо понад сотні громадян балтійських держав, Польщі та України.

Як відомо, після початку повномасштабної війни у балтійських країнах поновилася дискусія про пам’ятники радянської доби, які ще залишалися у громадському просторі.

В Естонії найбільш гучною стала історія з переміщенням радянського танка-пам’ятника у Нарві – найбільш російськомовному місті країни на кордоні з Росією, а також з "Бронзовим солдатом". Парламент проголосував проти його демонтажу.

Спершу в країні ініціювали демонтаж усіх радянських пам’ятників, але президент країни заблокував відповідний закон через його неконституційність.