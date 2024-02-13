Премьер Эстонии отреагировала на объявление ее в розыск в России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила во вторник, что не будет молчать и продолжит решительную поддержку Украины после того, как Россия объявила ее в розыск.

Об этом Каллас написала в своем официальном профиле в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Она отметила, что в поступке РФ нет ничего удивительного, и объявление главы правительства Эстонии в розыск – еще одно доказательство того, что Каллас поступает правильно, продвигая сильную поддержку Украины со стороны ЕС в ущерб России.

"Я всегда говорила, что набор инструментов России не изменился. На протяжении всей истории Россия прикрывала свои репрессии так называемыми правоохранительными органами. Я знаю это из истории своей семьи. Когда моих бабушку и маму депортировали в Сибирь, ордер на арест выдал КГБ", – заявила Каллас.

Теперь Кремль надеется, отметила премьер, что этот шаг поможет заставить замолчать ее и других.

"Но это не так. Наоборот. Я буду продолжать оказывать сильную поддержку Украине. Я буду продолжать выступать за укрепление обороны Европы", – заверила Каллас.

Премьера Эстонии Каю Каллас и государственного секретаря Таймара Петеркопа в РФ объявили в розыск за "разрушение памятников советским воинам".

После начала полномасштабной войны в балтийских странах возобновилась дискуссия о памятниках советской эпохи, которые еще оставались в общественном пространстве.

В Эстонии наиболее громкой стала история с перемещением советского танка-памятника в Нарве – самом русскоязычном городе страны на границе с Россией, а также с "Бронзовым солдатом".