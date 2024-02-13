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Зеленський призначив заступника Залужного своїм уповноваженим з безпекових гарантій

Вівторок, 13 лютого 2024, 19:37

Президент України Володимир Зеленський ввів посаду спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України в структуру Офісу президента і призначив на цю посаду Євгена Мойсюка. 

Про це свідчать укази на сайті президента, пише "Європейська правда".

Згідно з указами, у структурі Офісу президента з'явилася посада спеціального уповноваженого президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.

Призначений на цю посаду генерал-лейтенант Збройних сил України Євген Мойсюк, який до цього обіймав пост заступника колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і позбувся посади у зв’язку з перезавантаженням військового керівництва, яке ініціював Володимир Зеленський.

З 2019 по 2021 рік Мойсюк був командувачем Десантно-штурмових військ, а до того – заступником командувача ДШВ.

Нагадаємо, у Пентагоні, коментуючи зміни у військовому керівництві України, підтвердили готовність Штатів співпрацювати з новим головнокомандувачем українських Збройних Сил.

У Європейській комісії заявили, що підтримка Європейським Союзом України залишиться незмінною після відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Дивіться відеорозбір "ЄП" про відповідь Заходу на зміну командування ЗСУ.

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