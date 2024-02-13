Зеленский назначил заместителя Залужного своим уполномоченным по гарантиям безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский ввел должность специального уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины в структуру Офиса президента и назначил на эту должность Евгения Мойсюка.

Об этом свидетельствуют указы на сайте президента, пишет "Европейская правда".

Согласно указам, в структуре Офиса президента появилась должность специального уполномоченного президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины.

Назначен на эту должность генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Евгений Мойсюк, который до этого занимал пост заместителя бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и лишился должности в связи с перезагрузкой военного руководства, которое инициировал Владимир Зеленский.

С 2019 по 2021 год Мойсюк был командующим Десантно-штурмовых войск, а до того – заместителем командующего ДШВ.

Напомним, в Пентагоне, комментируя изменения в военном руководстве Украины, подтвердили готовность Штатов сотрудничать с новым главнокомандующим украинских Вооруженных Сил.

В Европейской комиссии заявили, что поддержка Европейским Союзом Украины останется неизменной после отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Смотрите видеоразбор "ЕП" об ответе Запада на смену командования ВСУ.