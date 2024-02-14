ЗМІ: ЄС покарає білорусів, причетних до викрадення дітей з України

У новому, 13-му пакеті санкцій Європейського Союзу проти Росії містяться імена чотирьох громадян Білорусі, причетних до викрадання українських дітей із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив портал EUobserver із посиланням на проєкт санкцій, пише "Європейська правда".

У новому проєкті санкційного списку ЄС згадується муніципальний голова Вітебської області Білорусі Дмитрій Демідов, причетний до насильницької депортації українських дітей до Білорусі та їх подальшого незаконного усиновлення російськими та білоруськими сім'ями.

Також ЄС планує накласти санкції на Дмитрія Шевцова – колишнього голову Білоруського Червоного Хреста, який публічно зізнався, що організація допомагає викрадати дітей з українських окупованих територій.

Серед інших білорусів у проєкті санкцій – Алексєй Талай і Ольга Волкова, які заснували причетні до викраження дітей громадські організації. Ці організації також пропонується додати до чорного списку ЄС, пише EUobserver.

Також у документі вказане ім’я росіянки Інни Варламової – дружини лідера провладної російської партії "Справедлива Росія" Сергєя Міронова, які незаконно усиновили двох малолітніх дітей з України.

13-ий пакет санкцій ЄС проти Росії має бути ухвалений міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі 19 лютого, але його вміст ще може змінитись. За даними ЗМІ, у ньому також можуть бути санкції проти Північної Кореї за надання Росії ракет, які вона використовує проти України.