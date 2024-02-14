СМИ: ЕС накажет белорусов, причастных к похищению детей из Украины

В новом, 13-м пакете санкций Европейского Союза против России содержатся имена четырех граждан Беларуси, причастных к похищению украинских детей с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на проект санкций, пишет "Европейская правда".

В новом проекте санкционного списка ЕС упоминается муниципальный глава Витебской области Беларуси Дмитрий Демидов, причастный к насильственной депортации украинских детей в Беларусь и их дальнейшему незаконному усыновлению российскими и белорусскими семьями.

Также ЕС планирует наложить санкции на Дмитрия Шевцова – бывшего главу Белорусского Красного Креста, который публично признался, что организация помогает похищать детей с украинских оккупированных территорий.

Среди других белорусов в проекте санкций – Алексей Талай и Ольга Волкова, которые основали причастные к похищению детей общественные организации. Эти организации также предлагается добавить в черный список ЕС, пишет EUobserver.

Также в документе указано имя россиянки Инны Варламовой – жены лидера провластной российской партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, которые незаконно усыновили двух малолетних детей из Украины.

13-ый пакет санкций ЕС против России должен быть принят министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе 19 февраля, но его содержание еще может измениться.

По данным СМИ, в нем также могут быть санкции против Северной Кореи за предоставление России ракет, которые она использует против Украины.