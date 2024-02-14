Председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер предоставил для ознакомления всем членам Конгресса разведывательную информацию о "серьезной угрозе национальной безопасности" – источники утверждают, что угроза связана с Россией.

Об этом сообщает телеканал CNN, пишет "Европейская правда".

В среду Тернер направил своим коллегам по Конгрессу письмо, в котором отметил, что речь идет о срочном вопросе "относительно дестабилизирующего иностранного военного потенциала".

Один из источников телеканала, который видел разведданные, отметил, что "на самом деле речь идет о вызывающем большое беспокойство дестабилизирующем российском потенциале, о котором нам недавно стало известно".

В письме Тернер отметил, что 13 февраля Комитет по вопросам разведки Палаты представителей проголосовал за предоставление определенной информации для ознакомления законодателям.

По его словам, конгрессмены имеют время для ознакомления с ней между средой и пятницей.

Тернер также призвал президента Джо Байдена рассекретить "всю информацию, касающуюся этой угрозы".

Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что он лично связался с ведущими законодателями из комитетов по вопросам национальной безопасности до того, как Тернер публично предупредил о "серьезной угрозе национальной безопасности".

"В начале этой недели я обратился к "большой восьмерке" (восьмерым лидерам Конгресса, которые получают информацию по секретным вопросам разведки), чтобы предложить себя для личного брифинга с "большой восьмеркой", и мы запланировали брифинг для членов

Палаты представителей "большой восьмерки" на завтра", – сказал Салливан, который отказался детализировать характер угрозы.

Он подчеркнул, что администрация Байдена "пошла дальше и более творчески, более стратегически подошла к рассекречиванию разведданных в национальных интересах Соединенных Штатов, чем любая другая администрация в истории".

Напомним, накануне Сенат США окончательно одобрил законопроект о выделении 95 миллиардов долларов на национальную безопасность. Он предусматривает 61 миллиард долларов для Украины.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал, что при руководстве Республиканской партии в палате законопроект о выделении помощи Украине, который не содержит мер для решения миграционного кризиса, принят не будет.