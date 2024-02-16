Білий дім відреагував на заяви Путіна про "кращого" для Росії президента Байдена

У Білому домі прокоментували останні висловлювання глави Кремля Владіміра Путіна, що на посаді президента США для Росії кращий Джо Байден, а не Дональд Трамп.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Я думаю, що пан Путін дуже добре знає, що ця адміністрація робить для того, щоб протистояти згубному впливу Росії в усьому світі і, звичайно, тому, що вони роблять в Україні", – сказав Кірбі.

Він зазначив, що нинішня адміністрація демонструє, "наскільки ми готові дати відсіч тому, що робить Росія".

Крім того, представник Білого дому застеріг Путіна від втручання в американські вибори.

"Пан Путін не повинен втручатися в наші вибори", – додав він.

Нагадаємо, Путін заявив, що на посаді президента США для Росії кращий Джо Байден, а не Дональд Трамп.

Експрезидент США Дональд Трамп сприйняв слова російського диктатора як комплімент на свою адресу.