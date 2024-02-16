Белый дом отреагировал на заявления Путина о "лучшем" для России президенте Байдене

В Белом доме прокомментировали последние высказывания главы Кремля Владимира Путина, что на посту президента США для России лучше Джо Байден, а не Дональд Трамп.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я думаю, что господин Путин очень хорошо знает, что эта администрация делает для того, чтобы противостоять пагубному влиянию России во всем мире и, конечно, тому, что они делают в Украине", – сказал Кирби.

Он отметил, что нынешняя администрация демонстрирует, "насколько мы готовы дать отпор тому, что делает Россия".

Кроме того, представитель Белого дома предостерег Путина от вмешательства в американские выборы.

"Господин Путин не должен вмешиваться в наши выборы", – добавил он.

Напомним, Путин заявил, что на посту президента США для России лучше Джо Байден, а не Дональд Трамп.

Экс-президент США Дональд Трамп воспринял слова российского диктатора как комплимент в свой адрес.